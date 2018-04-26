Великобритания раскроет списки россиян, хранящих деньги на ее территориях

“Главная цель нового закона — удостовериться, что под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги”, — заявил член Палаты общин от Консервативной партии Эндрю Митчелл.

По словам авторов законопроекта, о поддержке которого уже заявили как депутаты правящей коалиции, так и члены оппозиции, он поможет в борьбе с отмыванием средств.



Как отмечает Митчелл, документ разработан с согласия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.



В соответствии с новыми правилами, все заморские территории Великобритании будут обязаны провести реформу прозрачности до конца 2020 года. По словам парламентария, голосование назначено на вторник, 2 мая.



Реформа прозрачности банков была начата еще при предыдущем премьер-министре Дэвиде Кэмероне, занимавшем руководящий пост с 2010 по 2016 год. Так, в 2013 году публичный реестр бенефициаров офшорных компаний предоставил лондонский Сити. Тем не менее, попытки Кэмерона убедить заморские территории, которые являются наиболее популярными местами для хранения активов, последовать примеру Лондона, не увенчались успехом.

Ранее в ЕС пообещали обнародовать список офшоров с “непрозрачной” деятельностью.