Британія погодила з G7 та ЄС санкції проти Росії по Україні - Трасс
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Лондон узгодив з партнерами по “Великої сімці” (G7) та Європейському союзу санкції щодо Росії у разі її вторгнення в Україну. Про це міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс сказала в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag, передає УНН.
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Вона висловила думку, що поступки не зупинять Москву від нападу, тому необхідно підтримати Україну.
“Ми маємо забезпечити, щоб на випадок надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже погодили з нашими союзниками щодо G7 та ЄС, включаючи Німеччину”, — сказала британський міністр.
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Раніше Міноборони Сполученого Королівства вкотре відкинуло заяви Росії про те, що вона виводить частину своїх військ від кордонів України.
"Росія заявила, що деякі підрозділи повернуться на бази після завершення навчань, - написало Міноборони у Twitter. - Ми не бачили жодних доказів того, що російські війська йдуть із прикордонних районів України. Росія може здійснити вторгнення без подальшого попередження".
І прем'єр-міністр Борис Джонсон, і міністр закордонних справ Ліз Трасс у четвер звинуватили Росію "в організації терактів під чужим прапором в Україні як можливий привід для вторгнення".
Це сталося на тлі зростаючого напруження між підтримуваними Росією бойовиками і державними силами на сході України, коли снаряди від обстрілу потрапили до дитячого садка.