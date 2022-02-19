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Британия согласовала с G7 и ЕС санкции против России по Украине - Трасс

Британия согласовала с G7 и ЕС санкции против России по Украине - Трасс

Киев • УНН

 • 26817 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Лондон согласовал с партнерами по” Большой семерке " (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России в случае ее вторжения в Украину. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, передает УНН.

Детали

Она выразила мнение, что уступки не остановят Москву от нападения, поэтому необходимо поддержать Украину.

“Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию”, — сказала британский министр.

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Добавим

Ранее Минобороны Соединенного Королевства в очередной раз отвергло заявления России о том, что она выводит часть своих войск от границ Украины.

"Россия заявила, что некоторые подразделения вернутся на базы после завершения учений, - написало Минобороны в Twitter. - Мы не видели никаких доказательств того, что российские войска уходят из приграничных районов Украины. Россия может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения".

И премьер-министр Борис Джонсон, и министр иностранных дел Лиз Трасс в четверг обвинили Россию в организации терактов под чужим флагом в Украине как возможный повод для вторжения".

Это произошло на фоне растущего напряжения между поддерживаемыми Россией боевиками и государственными силами на востоке Украины, когда снаряды от обстрела попали в детский сад.

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