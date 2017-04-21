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Британія має оплатити вихід з ЄС в євро - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Великій Британії, яка збирається покинути ЄС, доведеться врегулювати фінансове питання щодо виходу з блоку в євро, а не фунтах, відповідно до документа ЄС щодо майбутніх переговорів, передає УНН з посиланням на EurActiv.

"Впорядкований вихід Сполученого Королівства з Союзу вимагає врегулювання фінансових зобов'язань, прийнятих до дати виходу", - йдеться в наведеному документі Європейської комісії.

"Угода має визначити точний спосіб, у який будуть розраховуватися ці зобов'язання ... зобов'язання повинні бути визначені в євро", - сказано у документі.

У ньому, однак, не вказано, скільки може коштуватиме врегулювання питання Brexit, але чиновники ЄС говорили раніше, що ця цифра може становити 60 мільярдів євро. При цьому Лондон називав цифру ближче до 20 мільярдів євро.

Названий документ, як зазначається, був складений Європейською комісією, яка буде вести переговори з Великою Британією щодо Brexit.

Нагадаємо, 29 березня голова Євроради Д.Туск отримав від Британії офіційний лист про Brexit. Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії Т.Мей запустила Brexit.

Також нагадаємо, голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

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