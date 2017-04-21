Великобритания должна оплатить выход из ЕС в евро - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Великобритании, которая собирается покинуть ЕС, придется урегулировать финансовый вопрос о выходе из блока в евро, а не фунтах, согласно документу ЕС относительно будущих переговоров, передает УНН со ссылкой на EurActiv.
"Упорядоченный выход Соединенного Королевства из Союза требует урегулирования финансовых обязательств, принятых до даты выхода", - говорится в приведенном документе Европейской комиссии.
"Соглашение должно определить точный способ, которым будут рассчитываться эти обязательства ... обязательства должны быть определены в евро", - говорится в документе.
В нем, однако, не указано, сколько может стоить урегулирование вопроса Brexit, но чиновники ЕС говорили ранее, что эта цифра может составить 60 млрд евро. При этом Лондон называл цифру ближе к 20 млрд евро.
Названный документ, как отмечается, был составлен Европейской комиссией, которая будет вести переговоры с Великобританией по Brexit.
Напомним, 29 марта председатель Евросовета Д.Туск получил от Британии официальное письмо о Brexit. Перед этим премьер-министр Великобритании Т.Мэй запустила Brexit.
Также напомним, председатель Евросовета Д.Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.
Во время референдума в июне 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.