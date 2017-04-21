Великобритания должна оплатить выход из ЕС в евро - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16838 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77015 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139247 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110589 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112555 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109925 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102281 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106394 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103073 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Великобритания должна оплатить выход из ЕС в евро - СМИ

Великобритания должна оплатить выход из ЕС в евро - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8964 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Великобритании, которая собирается покинуть ЕС, придется урегулировать финансовый вопрос о выходе из блока в евро, а не фунтах, согласно документу ЕС относительно будущих переговоров, передает УНН со ссылкой на EurActiv.

"Упорядоченный выход Соединенного Королевства из Союза требует урегулирования финансовых обязательств, принятых до даты выхода", - говорится в приведенном документе Европейской комиссии.

"Соглашение должно определить точный способ, которым будут рассчитываться эти обязательства ... обязательства должны быть определены в евро", - говорится в документе.

В нем, однако, не указано, сколько может стоить урегулирование вопроса Brexit, но чиновники ЕС говорили ранее, что эта цифра может составить 60 млрд евро. При этом Лондон называл цифру ближе к 20 млрд евро.

Названный документ, как отмечается, был составлен Европейской комиссией, которая будет вести переговоры с Великобританией по Brexit.

Напомним, 29 марта председатель Евросовета Д.Туск получил от Британии официальное письмо о Brexit. Перед этим премьер-министр Великобритании Т.Мэй запустила Brexit.

Также напомним, председатель Евросовета Д.Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.

Во время референдума в июне 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

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