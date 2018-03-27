Британія хоче змусити людей здавати, а не викидати порожні пляшки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Уряд Великої Британії розглядає законопроект про впровадження заставної системи збору тари. Про це повідомляє The Independent з посиланням на джерела в уряді, передає УНН.
Очікується, що влада країни підведе підсумки щодо документа наступного тижня.
"На сьогодні існує потреба у введенні певної системи, яка стимулюватиме людей і підприємців ставитися дбайливо до навколишнього середовища", - вважає виконавчий директор Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Таня Стіл.
Згідно з розрахунками екологічних консультантів "Eunomia", депозитна система збору тари дозволить зменшити кількість порожніх пляшок на 85% - або на 600 тисяч щодня.
Раніше УНН повідомляв, що заставна (депозитна) система збору тари успішно діє у Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, у Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%. Цю систему планують ввести також у Білорусі та Україні.
Принцип роботи такої системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари у спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок буде - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.