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Великобритания хочет заставить людей сдавать, а не выкидывать пустые бутылки

Великобритания хочет заставить людей сдавать, а не выкидывать пустые бутылки

Киев  •  УНН

 • 8404 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство Великобритании рассматривает законопроект о внедрении залоговой системы сбора тары. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.

Ожидается, что власти страны подведут итоги относительно документа на следующей неделе.

"На сегодня существует потребность в введении определенной системы, которая будет стимулировать людей и предпринимателей относится бережно к окружающей среде", - считает исполнительный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Таня Стил.

Согласно расчетам экологических консультантов "Eunomia", депозитная система сбора тары позволит уменьшить количество пустых бутылок на 85% - или на 600 тысяч ежедневно.

Ранее УНН сообщал, что залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%. Эту систему планируют ввести также в Беларуси и Украине.

Принцип работы такой системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок будет - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

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