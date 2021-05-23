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Британія хоче ввести “цифрові візи”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії представили систему цифрових віз, яка допоможе уряду вперше точно підрахувати кількість людей, які в'їжджають і виїжджають з країни. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian. 

Британія хоче ввести “цифрові візи”

Деталі

Людям, які приїжджають до Великобританії без візи чи імміграційного статусу, в майбутньому потрібно буде подати заявку на отримання електронного дозволу на поїздки (ETA), сказала міністр внутрішніх справ Пріті Пател. Міністерство внутрішніх справ передбачає близько 30 мільйонів заявок на ЕТА щороку.

Пропозиції щодо “оцифровки кордону” мають бути офіційно оприлюднені в понеділок в рамках планів Пател щодо зміни системи притулку та імміграції у Великої Британії. Цифрова система впроваджується після нещодавніх доказів того, що давні оцінки даних про міграцію були суттєво помилковими.

Урядові дані показують, що приблизно до червня 2019 року прибуло 144,7 мільйона пасажирів, включаючи резидентів Великобританії, що повертаються. Близько 40 мільйонів були з європейського економічного простору та Швейцарії; ті з інших місць налічували 20 мільйонів.

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