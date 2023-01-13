Британія: 10 російських олігархів, які скористалися «золотими візами», потрапили під санкції

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“Хоча я не можу дати конкретних коментарів, як приклад низки дій, які ми вживаємо, я можу сказати, що ми вже застосували санкції до 10 олігархів, які раніше використовували цю програму, у рамках нашої масштабної відповіді на російську агресію в Україна”, – йдеться у заяві Міністрс внутрішніх справ Британії Суелла Браверман.

За її словами, відкритість Британії до глобального бізнесу несе ризики того, що “зловмисники скористаються нашими системами для досягнення корупційних і злочинних цілей”.

“Ми повинні переконатися, що клептократії, такі як Росія, не зможуть діяти безкарно за кордоном”, – зазначила міністр.

Браверман додала, що з моменту вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року Великобританія застосувала санкції щодо 1200 осіб і 120 організацій, пов’язаних з російською державою, а також заморозила російські активи на суму 22 мільярди доларів.

Нагадаємо

Указом №14/2023 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження економічних санкцій проти компанії Royal Pay Europe.