Британія: 10 російських олігархів, які скористалися «золотими візами», потрапили під санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Британія заявляє, що 10 російських олігархів, які використовували візовий план для залучення інвестицій (так звані “золоті візи”), щоб отримати дозвіл на проживання, потрапили під санкції.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свободу.
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“Хоча я не можу дати конкретних коментарів, як приклад низки дій, які ми вживаємо, я можу сказати, що ми вже застосували санкції до 10 олігархів, які раніше використовували цю програму, у рамках нашої масштабної відповіді на російську агресію в Україна”, – йдеться у заяві Міністрс внутрішніх справ Британії Суелла Браверман.
За її словами, відкритість Британії до глобального бізнесу несе ризики того, що “зловмисники скористаються нашими системами для досягнення корупційних і злочинних цілей”.
“Ми повинні переконатися, що клептократії, такі як Росія, не зможуть діяти безкарно за кордоном”, – зазначила міністр.
Браверман додала, що з моменту вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року Великобританія застосувала санкції щодо 1200 осіб і 120 організацій, пов’язаних з російською державою, а також заморозила російські активи на суму 22 мільярди доларів.
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