Великобритания: 10 российских олигархов, воспользовавшихся «золотыми визами», попали под санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Великобритания заявляет, что 10 российских олигархов, использовавших визовый план для привлечения инвестиций (так называемые «золотые визы»), чтобы получить вид на жительство, попали под санкции.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свободу.
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“Хотя я не могу дать конкретных комментариев, как пример ряда предпринимаемых нами действий, я могу сказать, что мы уже применили санкции к 10 олигархам, ранее использовавшим эту программу, в рамках нашего масштабного ответа на российскую агрессию в Украине”, – говорится в заявлении Министра внутренних дел Британии Суэлла Браверман.
По ее словам, открытость Британии к глобальному бизнесу несет риски того, что “злоумышленники воспользуются нашими системами для достижения коррупционных и преступных целей”.
“Мы должны убедиться, что клептократии, такие как Россия, не смогут действовать безнаказанно за границей”, – отметила министр.
Браверман добавила, что с момента вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года Великобритания применила санкции в отношении 1200 человек и 120 организаций, связанных с российским государством, а также заморозила российские активы на сумму 22 миллиарда долларов.
Напомним
Указом №14/2023 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций против компании Royal Pay Europe.