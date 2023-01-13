Великобритания: 10 российских олигархов, воспользовавшихся «золотыми визами», попали под санкции

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“Хотя я не могу дать конкретных комментариев, как пример ряда предпринимаемых нами действий, я могу сказать, что мы уже применили санкции к 10 олигархам, ранее использовавшим эту программу, в рамках нашего масштабного ответа на российскую агрессию в Украине”, – говорится в заявлении Министра внутренних дел Британии Суэлла Браверман.

По ее словам, открытость Британии к глобальному бизнесу несет риски того, что “злоумышленники воспользуются нашими системами для достижения коррупционных и преступных целей”.

“Мы должны убедиться, что клептократии, такие как Россия, не смогут действовать безнаказанно за границей”, – отметила министр.

Браверман добавила, что с момента вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года Великобритания применила санкции в отношении 1200 человек и 120 организаций, связанных с российским государством, а также заморозила российские активы на сумму 22 миллиарда долларов.

Напомним

Указом №14/2023 Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций против компании Royal Pay Europe.