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Британець встановив світовий рекорд швидкості на велосипеді

Британець встановив світовий рекорд швидкості на велосипеді

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Британський архітектор Ніл Кемпбелл оновив світовий рекорд швидкості на велосипеді серед чоловіків, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал "Daily Mail".

Рекорд був встановлений на аеродромі Елвінгтон в Північному Йоркширі (Велика Британія). Автору досягнення вдалося розігнатися велосипед спеціальної конструкції до 280 км/год. Кемпбелл рухався за авто “Porsche Cayenne”, а гальмував за допомогою парашуту.

Попередній рекорд серед чоловіків рівнявся 268 км/год. встановлений уродженцем Нідерландів Фредом Ромпельбергом в 1995 році.

Зазначимо також, рекордсмен працює архітектором і пообіцяв, що на досягнутому зупинятися не збирається.

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Додамо, рекорд серед жінок належить американці Деніз Мюллер-Коренек, яка розігналася до 296 кілометрів на годину.

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