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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39580 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118401 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129104 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120307 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124883 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127959 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152731 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150945 просмотра

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Британец установил мировой рекорд скорости на велосипеде

Британец установил мировой рекорд скорости на велосипеде

Киев  •  УНН

 • 17459 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Британский архитектор Нил Кэмпбелл обновил мировой рекорд скорости на велосипеде среди мужчин, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "Daily Mail".

Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире (Великобритания). Автору достижения удалось разогнаться велосипед специальной конструкции до 280 км/ч. Кэмпбелл двигался по авто “Porsche Cayenne”, а тормозил с помощью парашюта.

Предыдущий рекорд среди мужчин в 268 км/ч. установлен уроженцем Нидерландов Фредом Ромпельбергом в 1995 году.

Отметим также, рекордсмен работает архитектором и пообещал, что на достигнутом останавливаться не собирается.

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Добавим, рекорд среди женщин принадлежит американке Дениз Мюллер-Коренек, которая разогналась до 296 километров в час.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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