Британец установил мировой рекорд скорости на велосипеде
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Британский архитектор Нил Кэмпбелл обновил мировой рекорд скорости на велосипеде среди мужчин, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "Daily Mail".
Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире (Великобритания). Автору достижения удалось разогнаться велосипед специальной конструкции до 280 км/ч. Кэмпбелл двигался по авто “Porsche Cayenne”, а тормозил с помощью парашюта.
Предыдущий рекорд среди мужчин в 268 км/ч. установлен уроженцем Нидерландов Фредом Ромпельбергом в 1995 году.
Отметим также, рекордсмен работает архитектором и пообещал, что на достигнутом останавливаться не собирается.
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Добавим, рекорд среди женщин принадлежит американке Дениз Мюллер-Коренек, которая разогналась до 296 километров в час.