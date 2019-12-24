Brent торгується вище 66 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у вівторок зранку зросли в ціні до 66,52 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8,02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,57 долара за барель, додавши 0,08%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.