Brent торгується на рівні 68 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку зросли в ціні до 68,00 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,12%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,82 долара за барель, додавши 0,23%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.