Brent торгується на рівні 51,83 дол. за барель

За даними видання станом на 8:17, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,45%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 49,47 долара за барель, додавши 0,49%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 52,25 дол. за барель.