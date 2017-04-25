Brent торгується на рівні 51,83 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку зросли в ціні до 51,83 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:17, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,45%.
При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 49,47 долара за барель, додавши 0,49%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 52,25 дол. за барель.