Brent торгуется на уровне 51,83 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:17, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,47 доллара за баррель, прибавив 0,49%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 52,25 долл. за баррель.