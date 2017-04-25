Brent торгуется на уровне 51,83 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром выросли в цене до 51,83 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:17, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,45%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,47 доллара за баррель, прибавив 0,49%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 52,25 долл. за баррель.