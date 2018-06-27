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25 березня, 15:09 • 106178 перегляди

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Brent подорожчала до 76,59 дол. за барель

Brent подорожчала до 76,59 дол. за барель

Київ • УНН

 • 10061 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку зросли в ціні до 76,59 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:21, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,37%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна наростила на 37% імпорт нафти

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 70,72 долара за барель, додавши 0,27%.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

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