Brent подорожала до 76,59 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду утром выросли в цене до 76,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,37%.
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При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 70,72 доллара за баррель, прибавив 0,27%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.