Brent подорожчала до 73,89 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у середу зранку зросли в ціні до 73,89 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:54, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,61%.
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При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 68,69 долара за барель, додавши 0,25%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.