Brent подорожала до 73,89 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в среду утром выросли в цене до 73,89 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,61%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина начала поиск нефти и газа на шельфе Черного моря
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,69 доллара за баррель, прибавив 0,25%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.