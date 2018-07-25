Brent подорожала до 73,89 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,61%.

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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,69 доллара за баррель, прибавив 0,25%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.