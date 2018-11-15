Brent подешевшала до 66,02 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у четвер зранку впали в ціні до 66,02 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,15%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,07 долара за барель, втративши 0,32%.
Додамо, світові ціни на нафту впали після того, як 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.