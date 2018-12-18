Brent подешевшала до 58,72 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у вівторок зранку впали в ціні до 58,72 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,49%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 49,14 долара за барель, втративши 1,48%.
Додамо, члени ОПЕК і країни, що не входять до картелю, домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.