Brent підскочила вище 101 дол. за барель з найнижчого рівня з квітня

За даними Bloomberg станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,40%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 98,89 долара за барель, додавши 0,37%.

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Ціни на нафту в четвер відновили свої позиції після різкого падіння на двох попередніх сесіях, на тлі того, як інвестори знову зосередили свою увагу на обмежених пропозиціях, попри побоювання, що зберігаються, з приводу перспектив попиту на тлі ризиків глобальної рецесії, пише Reuters.

Окрім того, "схоже, що нещодавні ядерні переговори з Іраном не принесли особливих результатів", сказав голова відділу досліджень сировинних товарів ING Воррен Паттерсон.

Вашингтон посилив санкції щодо Ірану в середу, чинячи тиск на Тегеран, який прагне відродити іранську ядерну угоду 2015 року.

Ціни на нафту впали разом з іншими сировинними товарами, такими як метали та пальмова олія, оскільки центральні банки по всьому світу за останні кілька місяців підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, роздмухуючи страхи перед рецесією та ударом по попиту на сировинні товари.

Brent та WTI закрилися в середу на найнижчому рівні з 11 квітня. Падіння послідувало за різким падінням у вівторок, попри дефіцит світових запасів. WTI впала на 8%, тоді як Brent впала на 9% - падіння на 10,73 долара стало третім за величиною для марки з початку торгів в 1988 році.