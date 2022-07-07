Brent подскочила выше 101 дол. за баррель с самого низкого уровня с апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в четверг утром во время торгов выросли в цене до 101,09 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,40%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 98,89 доллара за баррель, прибавив 0,37%.
Детали
Цены на нефть в четверг возобновили свои позиции после резкого падения на двух предыдущих сессиях, на фоне того, как инвесторы вновь сосредоточили свое внимание на ограниченных предложениях, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу перспектив спроса на фоне рисков глобальной рецессии, пишет Reuters.
Кроме того, "похоже, что недавние ядерные переговоры с Ираном не принесли особых результатов", сказал глава отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.
Вашингтон усилил санкции в отношении Ирана в среду, оказывая давление на Тегеран, стремящегося возродить иранское ядерное соглашение 2015 года.
Цены на нефть упали вместе с другими сырьевые товары, такие как металлы и пальмовое масло, поскольку центральные банки по всему миру за последние несколько месяцев повысили процентные ставки для борьбы с инфляцией, раздувая страхи перед рецессией и ударом по спросу на сырьевые товары.
Brent и WTI закрылись в среду на самом низком уровне с 11 апреля. Падение последовало за резким падением во вторник, несмотря на дефицит мировых запасов. WTI упала на 8%, тогда как Brent упала на 9% – падение на 10,73 доллара стало третьим по величине для марки с начала торгов в 1988 году.