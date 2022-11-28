Бренд “Наша ряба” дав поради, чим зайнятися під час блекауту

Деталі

У “Нашій рябі” радять у моменти блекауту приділити час собі та зайнятися спортом. Можна заздалегідь завантажити відео з тренуваннями і займатися за ними. Особливо допоможе зняти напругу заняття при свічках.

Ще один спосіб провести дозвілля - настільні ігри у колі сім’ї та друзів. Грати також можна при свічках, до того ж це допоможе зблизитися з родиною.

При наявності вдома газу або газової горілки можна приготувати гомілки від “Нашої ряби” та нагодувати родину. А для тих, хто має електричну плиту, “Наша ряба” та ТМ “Апетитна” проводять розіграш газової плити та додаткових балонів до неї.

З умовами розіграшу можна ознайомитись тут.

Нагадаємо

Бренд “Наша Ряба” та благодійний фонд “МХП-Громаді” запустили благодійний проєкт із забезпечення дитячим харчуванням малюків.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.