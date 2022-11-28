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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25079 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Бренд “Наша ряба” дав поради, чим зайнятися під час блекауту

Бренд “Наша ряба” дав поради, чим зайнятися під час блекауту

Київ • УНН

 • 1113434 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Через ракетні удари росії по українській інфраструктурі тисячі українців вимушені годинами, а іноді й днями сидіти без електроенергії. Бренд “Наша ряба” від компанії МХП зібрав кілька порад, як повести час, коли вдома немає світла, передає УНН.

Деталі

У “Нашій рябі” радять у моменти блекауту приділити час собі та зайнятися спортом. Можна заздалегідь завантажити відео з тренуваннями і займатися за ними. Особливо допоможе зняти напругу заняття при свічках.

Ще один спосіб провести дозвілля - настільні ігри у колі сім’ї та друзів. Грати також можна при свічках, до того ж це допоможе зблизитися з родиною.

При наявності вдома газу або газової горілки можна приготувати гомілки від “Нашої ряби” та нагодувати родину. А для тих, хто має електричну плиту, “Наша ряба” та ТМ “Апетитна” проводять розіграш газової плити та додаткових балонів до неї.

З умовами розіграшу можна ознайомитись тут

Нагадаємо

Бренд “Наша Ряба” та благодійний фонд “МХП-Громаді” запустили благодійний проєкт із забезпечення дитячим харчуванням малюків. 

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

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