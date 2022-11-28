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Бренд "Наша ряба" дал советы, чем заняться во время блэкаута

Бренд "Наша ряба" дал советы, чем заняться во время блэкаута

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за ракетных ударов россии по украинской инфраструктуре тысячи украинцев вынуждены часами, а иногда и днями сидеть без электроэнергии. Бренд “Наша ряба” от компании МХП собрал несколько советов, как повести время, когда дома нет света, передает УНН.

Детали

В “Нашей рябе” советуют в моменты блэкаута уделить время себе и заняться спортом. Можно заранее загрузить видео с тренировками и заниматься с ними. Особенно поможет снять напряжение занятия при свечах.

Еще один способ провести досуг – настольные игры в кругу семьи и друзей. Играть также можно при свечах, к тому же это поможет сблизиться с семьей.

При наличии дома газа или газовой горелки можно приготовить голени от “Нашей рябы” и накормить семью. А для тех, кто имеет электрическую плиту, “Наша ряба” и ТМ “Аппетитная” проводят розыгрыш газовой плиты и дополнительных баллонов к ней.

С условиями розыгрыша можно ознакомиться здесь

Напомним

Бренд “Наша Ряба” и благотворительный фонд “МХП-Громаді” запустили благотворительный проект по обеспечению детским питанием малышей. 

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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