Бренд "Наша ряба" дал советы, чем заняться во время блэкаута
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за ракетных ударов россии по украинской инфраструктуре тысячи украинцев вынуждены часами, а иногда и днями сидеть без электроэнергии. Бренд “Наша ряба” от компании МХП собрал несколько советов, как повести время, когда дома нет света, передает УНН.
Детали
В “Нашей рябе” советуют в моменты блэкаута уделить время себе и заняться спортом. Можно заранее загрузить видео с тренировками и заниматься с ними. Особенно поможет снять напряжение занятия при свечах.
Еще один способ провести досуг – настольные игры в кругу семьи и друзей. Играть также можно при свечах, к тому же это поможет сблизиться с семьей.
При наличии дома газа или газовой горелки можно приготовить голени от “Нашей рябы” и накормить семью. А для тех, кто имеет электрическую плиту, “Наша ряба” и ТМ “Аппетитная” проводят розыгрыш газовой плиты и дополнительных баллонов к ней.
С условиями розыгрыша можно ознакомиться здесь.
Напомним
Бренд “Наша Ряба” и благотворительный фонд “МХП-Громаді” запустили благотворительный проект по обеспечению детским питанием малышей.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.