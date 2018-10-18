Бренд LONGmixER святкує 20-річчя

Історія бренду бере свій початок в жовтні 1998 року, саме тоді були затверджені рецептури слабоалкогольних напоїв LONGmixER, раніше відомих як Longer. Бренд запропонував українському споживачеві заміну популярному коктейлю “викрутка” (рос. "отвёртка") і представив лінійку з уже готових варіантів — “горілка плюс сік”. З тих пір LONGmixER є творцем соковмісного слабоалкогольного сегмента в Україні та його беззмінним лідером протягом 20 років.

В асортименті були класичні фруктові смаки, такі як яблуко, смородина, вишня, і екзотичні, наприклад лимон, апельсин, грейпфрут і маракуйя. На ряду з моносмаками в портфелі бренду — фруктові та екзотичні мікси.

Який же LONGmixER в 2018 році?

“20-річним є не тільки бренд, але і рецептура виробництва, яка виділяє давно знайомий LONGmixER серед конкурентів. Безумовно, бренд йде в ногу з часом, тому піддаються змінам смакові рішення. Ми відстежуємо світові тренди споживання і пропонуємо споживачеві тільки найкращі, а головне — унікальні смаки,” — коментує директор з маркетингу Олексій Безуглий.

Сьогодні бренд представлений вже у двох смакових лінійках. Перша — це популярна лінійка коктейлів на основі натурального соку, які зараз представлені 6 екзотичними смаками — Кактус, Манго, Апельсин, Персик-Маракуйя, Гуава-Лайм, та найекзотичніша новинка 2018 року — Кокос. Флагман цієї лінійки — LONGmixER Кактус, автор мексиканського настрою з першого ковтка.

Другу групу представляє лінійка, яка стала доступна споживачам в 2018 році, і яка відкрила нову главу в історії бренду — це класичні барні коктейлі LONGmixER BAR. У лінійку LONGmixER BAR увійшли кращі класичні коктейлі, які вважаються найпопулярнішими у світі і користуються великим попитом в культових барах, а саме Mojito, Pina Colada, Gin Fizz, Singapore Sling. Смак коктейлів LONGmixER BAR — ідеальне поєднання класичного рецепту і сучасної барної інтерпретації, створює враження коктейлю, щойно приготованого барменом спеціально для тебе за барною стійкою.

Дизайн продукції змінювався разом зі світовими трендами — кожен раз він все більше відображає унікальність коктейлів, виділяє на полиці серед конкурентів і забезпечує запам’ятовуваність.

Сьогодні LONGmixER — єдиний бренд на ринку, який пропонує українському споживачеві вибір коктейлів, як на основі натурального соку, так і культових барних.

З детальною інформацією про продукцію можна ознайомитися на сайті www.longmixer.ua. За оновленнями можна слідкувати на сторінці в Instagram.