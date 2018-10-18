Бренд LONGmixER празднует 20-летие

История бренда берет свое начало в октябре 1998 года, именно тогда были утверждены рецептуры слабоалкогольных напитков LONGmixER, ранее известных как Longer. Бренд предложил украинскому потребителю замену популярному коктейлю “отвертка” и представил линейку из уже готовых вариантов — “водка плюс сок”. С тех пор LONGmixER является создателем сокосодержащего слабоалкогольного сегмента в Украине и его бессменным лидером на протяжении 20 лет.

В ассортименте были как классические фруктовые вкусы, такие как яблоко, смородина, вишня, так и экзотические, например лимон, апельсин, грейпфрут и маракуйя. На ряду с моновкусами в портфеле бренда — фруктовые и экзотические миксы.

Какой же LONGmixER в 2018 году?

“20-летним является не только бренд, но и рецептура производства, которая выделяет давно знакомый LONGmixER среди конкурентов. Безусловно, бренд идет в ногу со временем, потому поддаются изменениям вкусовые решения. Мы отслеживаем мировые тренды потребления и предлагаем потребителю только лучшие, а главное — уникальные вкусы” — комментирует директор по маркетингу Алексей Безуглый.

Сегодня бренд представлен уже в двух вкусовых линейках. Первая — это популярная линейка коктейлей на основе натурального сока, которые в настоящий момент представлены 6 экзотическими вкусами — Кактус, Манго, Апельсин, Персик-Маракуйя, Гуава-Лайм, и самая экзотическая новинка 2018 года — Кокос. Флагман этой линейки — LONGmixER Кактус, автор мексиканского настроения с первого глотка.

Вторую группу представляет линейка, которая стала доступна потребителям в 2018 году, и которая открыла новую главу в истории бренда — это классические барные коктейли LONGmixER BAR. В линейку LONGmixER BAR вошли лучшие классические коктейли, которые считаются самыми популярными в мире и пользуются большим спросом в самых культовых барах, а именно Mojito, Pina Colada, Gin Fizz, Singapore Sling. Вкус коктейлей LONGmixER BAR — идеальное сочетание классического рецепта и современной барной интерпретации, создает впечатление коктейля, только что приготовленного барменом специально для тебя за барной стойкой.

Дизайн продукции менялся вместе с мировыми трендами — каждый раз он всё больше отражает уникальность коктейлей, выделяет на полке среди конкурентов и обеспечивает запоминаемость.

Сегодня LONGmixER — единственный бренд на рынке предлагающий украинскому потребителю выбор коктейлей, как на основе натурального сока, так и культовых барных.

С подробной информацией о продукции можно ознакомиться на сайте www.longmixer.ua.

За обновлениями можно следить на страничке в Instagram.