Бред Пітт зіграв експерта по коронавірусу в SNL: жартували все одно про Трампа

Варто відзначити, що Фаучі на сьогоднішній день є одним з найбільш затребуваних експертів в американських медіа. Крім того, Фаучі не боїться вступати в суперечки з президентом США Дональдом Трампом, зокрема про походження коронавірусу або ослаблення карантинних заходів.

У випуску Saturday Night Live 26 квітня Фаучі у виконанні Пітта продовжив дискусію з Трампом, коментуючи висловлювання останнього про пандемію з брифінгів.

Наприклад, на слова Трампа про те, що вакцина від коронавірусу з'явиться "відносно швидко" Пітт-Фаучі зазначив, що "відносно швидко - це цікава фраза".

"Щодо всієї історії Землі, то звичайно, вакцина з'явиться дуже скоро. Але якщо ти скажеш одному: "я буду відносно швидко", а потім з'явишся через півтора року, то твого друга це може відносно роздратувати", - зазначив він.

Пітт також прокоментував слова президента США про те, що одного разу вірус "чудесним чином" зникне.

"Чудо - це було б прекрасно! Хто не любить чудеса? Але чудеса не повинні бути планом А", - зазначив він.

Нагадаємо, скетч Saturday Night Live відкрив 45-й сезон пародією на Дональда Трампа, який зіткнувся з процедурою імпічменту у зв'язку з його ймовірними спробами тиску на Президента України Володимира Зеленського.