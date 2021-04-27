Бразильський регулятор не дозволив ввезення російської вакцини "Спутнік V"

Цитата

“Хочу підкреслити, що це рішення відображає поточний стан справ і було прийнято на підставі того, що нам вдалося проаналізувати на сьогоднішній день”, — зазначив глава агентства Антоніу Барра Торрес.

Доповнення

Раніше Франція назвала російську вакцину “Спутнік V” знаряддям пропаганди.