Бразильський регулятор не дозволив ввезення російської вакцини "Спутнік V"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії не дозволив імпорт і використання в країні російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V". Відповідне рішення схвалили в понеділок всі члени правління регулятора, засідання якого транслювалося на порталі YouTube, передає УНН.
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“Хочу підкреслити, що це рішення відображає поточний стан справ і було прийнято на підставі того, що нам вдалося проаналізувати на сьогоднішній день”, — зазначив глава агентства Антоніу Барра Торрес.
Доповнення
Раніше Франція назвала російську вакцину “Спутнік V” знаряддям пропаганди.