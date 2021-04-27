Бразильский регулятор не разрешил ввоз российской вакцины "Спутник V"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не позволило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующее решение приняли в понедельник все члены правления регулятора, заседание которого транслировалось на портале YouTube, передает УНН.
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“Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день”, — отметил глава агентства Антониу Барра Торрес.
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Ранее Франция назвала российскую вакцину “Спутник V” орудием пропаганды.