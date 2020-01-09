Бразильський легіонер "Динамо" перейшов в ФК "Коринтіанс"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. 26-річний захисник "Динамо" Сідклей перейшов на правах оренди до бразильського "Коринтіанса", інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Угода між сторонами розрахована до 31 грудня 2020 року.
Сідклей вже мав досвід виступу за "Коринтіанс". Якраз перед переходом до "Динамо", у першій половині 2018 року, захисник провів за команду 11 матчів у бразильській Серії "А" та 5 ігор у Кубку Лібертадорес, забивши два м’ячі.
За підсумками минулого сезону "Коринтіанс" посів у чемпіонаті Бразилії восьме місце, та 2020-го року виступатиме у кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Південної Америки – Кубку Лібертадорес.
Додамо, бразилець перейшов до "Динамо" в липні 2018 року з "Атлетико-Паранаенсе". Відтоді, за півтора сезони, Сідклей не зміг стати основним гравцем "Динамо", провівши в усіх турнірах 23 матчі (17 у чемпіонаті України, 1 у розіграші національного Кубка та 5 у Лізі Європи) та забивши 1 м'яч.