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Бразильский легионер "Динамо" перешел в ФК "Коринтианс"

Бразильский легионер "Динамо" перешел в ФК "Коринтианс"

Киев  •  УНН

 • 13324 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. 26-летний защитник "Динамо" Сидклей перешел на правах аренды в бразильский "Коринтианса", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Соглашение между сторонами рассчитано до 31 декабря 2020 года.

Сидклей уже имел опыт выступления за "Коринтианс". Именно перед переходом в "Динамо", в первой половине 2018 года, защитник провел за команду 11 матчей в бразильской Серии "А" и 5 игр в Кубке Либертадорес, забив два мяча.

По итогам прошлого сезона "Коринтианс" занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020 году будет выступать в квалификации самого престижного клубного турнира Южной Америки - Кубка Либертадорес.

Добавим, бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 году с "Атлетико-Паранаэнсе". С тех пор, за полтора сезона, Сидклей не смог стать основным игроком "Динамо", проведя во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы) и забив 1 мяч.

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