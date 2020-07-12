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19 березня, 18:42 • 87071 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 129256 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112058 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 126641 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 131667 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122944 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 164982 перегляди

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19 березня, 03:38 • 125674 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125302 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124222 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Бразильський футболіст загинув у ДТП з мотоциклом

Бразильський футболіст загинув у ДТП з мотоциклом

Київ • УНН

 • 13964 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У віці 16 років в Бразилії загинув в ДТП гравець футбольного клубу "Гояс" Ігор Соареш, пише УНН з посиланням на прес-службу команди.

Футболіст розбився на мотоциклі. Керівництво клубу висловило співчуття родині та друзям загиблого.

"З величезною скорботою ми повідомляємо про смерть нашого спортсмена Соареша. Наша команда спустошена цією новиною. Ігору було 16 років, він виступав за "Гояс"з січня 2018 року. Ми бажаємо сил і висловлюємо співчуття друзям і родині півзахисника“, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, легенда “Динамо” загинув на 73-му році життя.

Українські Національні Новини

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