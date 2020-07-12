Бразильський футболіст загинув у ДТП з мотоциклом

Футболіст розбився на мотоциклі. Керівництво клубу висловило співчуття родині та друзям загиблого.

"З величезною скорботою ми повідомляємо про смерть нашого спортсмена Соареша. Наша команда спустошена цією новиною. Ігору було 16 років, він виступав за "Гояс"з січня 2018 року. Ми бажаємо сил і висловлюємо співчуття друзям і родині півзахисника“, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, легенда “Динамо” загинув на 73-му році життя.