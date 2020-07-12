Бразильский футболист погиб в ДТП с мотоциклом

Футболист разбился на мотоцикле. Руководство клуба выразило соболезнования семье и друзьям погибшего.

“С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего спортсмена Соареша. Наша команда опустошена этой новостью. Игорю было 16 лет, он выступал за „Гояс“ с января 2018 года. Мы желаем сил и выражаем соболезнования друзьям и семье полузащитника”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, легенда “Динамо” погиб на 73-м году жизни.