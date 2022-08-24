Бразильська поліція провела рейд проти видних соратників Болсонару

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Рейд був проведений через кілька днів після того, як з'явилися повідомлення, що група підтримує потенційний державний переворот, якщо Болсонару в кінцевому підсумку програє на переобранні в жовтні.

Згідно з бразильським виданням Globo, обшуки були замовлені міністром Верховного федерального суду Олександром де Мораесом, який також є головою Вищого виборчого суду.

Загалом федеральна поліція обшукала вісім приміщень у п'яти штатах, ордери було видано у Форталезі, Ріо-де-Жанейро, Бруске, Балнеаріу-Камборіу, Грамаду, Гаропабі та Сан-Паулу.

За повідомленням бразильського порталу новин Poder360, стосовно цих осіб ведеться розслідування за обмін повідомленнями на платформі WhatsApp, в яких вони заявили, що «переворот» буде кращим, ніж повернення до влади колишнього президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Влада намагається визначити, чи могли бізнесмени зібратися разом, щоб «планувати та підтримувати майбутні спроби порушити демократичне верховенство закону», злочин відповідно до Кримінального кодексу, який тягне за собою покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від чотирьох до восьми років.

Минулого тижня бразильський портал новин Metropoles повідомив, що в групі WhatsApp обговорювалися потенційні фальсифікації виборів і наслідки перевороту, якщо Болсонару в кінцевому підсумку програє свою заявку на переобрання.

Додамо

Жаїр Болсонару нині веде кампанію за переобрання у жовтні, хоча більшість опитувань показують, що він відстає від колишнього президента да Сілви.

Понад рік Болсонару висловлював сумніви щодо того, чи поважатиме він результати опитувань, і ставив під сумнів систему електронного голосування в Бразилії, не надавши доказів.

Жовтневі вибори стануть першими з того часу, як Болсонару обійняв посаду, оскільки зберігаються побоювання потенційного політичного насильства, якщо результати будуть оскаржені.