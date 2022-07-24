Болсонару, який програє в опитуваннях, готовий висунути свою кандидатуру на пост президента Бразилії

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Очікується, що права Ліберальна партія висуне Болсонару як свого кандидата на голосування, яке пройде 2 жовтня. Очікується, що на з'їзді Болсонару зосередиться на досягненнях свого уряду щодо забезпечення релігійної та економічної свободи, у тому числі на його зусиллях щодо послаблення законів про володіння зброєю.

Найближчими тижнями і без того напружена битва між двома кандидатами має ще більше загостритися.

Висунення кандидатури відбувається в той час, коли Болсонару намагається завоювати прихильність виборців, оскільки висока інфляція продовжує підривати його і без того викликаючий розбіжності імідж.

Деякі опитування показують, що він відстає майже на 20 процентних пунктів від Лули да Сілви, який керував країною з 2003 по 2010 рік і вивів мільйони людей із бідності завдяки агресивним соціальним витратам у період швидкого зростання, зумовленого сировинним сектором.

Лула провів понад півтора року у в'язниці через звинувачення у хабарництві, яке пізніше було скасовано, — але він залишається відносно популярною фігурою серед бразильців.

Ліва Робоча партія офіційно висунула Лулу у четвер, тоді як лівоцентристський кандидат Сіро Гомес, який займає третє місце в опитуваннях, був висунутий Демократичною лейбористською партією у середу.

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