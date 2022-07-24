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Болсонару, який програє в опитуваннях, готовий висунути свою кандидатуру на пост президента Бразилії

Болсонару, який програє в опитуваннях, готовий висунути свою кандидатуру на пост президента Бразилії

Київ • УНН

 • 119794 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару має намір офіційно стати кандидатом на переобрання на партійному з'їзді в Ріо-де-Жанейро в неділю. Він прагне повернути лідерство у головного суперника, колишнього президента Лула да Сілви. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Очікується, що права Ліберальна партія висуне Болсонару як свого кандидата на голосування, яке пройде 2 жовтня. Очікується, що на з'їзді Болсонару зосередиться на досягненнях свого уряду щодо забезпечення релігійної та економічної свободи, у тому числі на його зусиллях щодо послаблення законів про володіння зброєю.

Найближчими тижнями і без того напружена битва між двома кандидатами має ще більше загостритися.

Висунення кандидатури відбувається в той час, коли Болсонару намагається завоювати прихильність виборців, оскільки висока інфляція продовжує підривати його і без того викликаючий розбіжності імідж.

Деякі опитування показують, що він відстає майже на 20 процентних пунктів від Лули да Сілви, який керував країною з 2003 по 2010 рік і вивів мільйони людей із бідності завдяки агресивним соціальним витратам у період швидкого зростання, зумовленого сировинним сектором.

Лула провів понад півтора року у в'язниці через звинувачення у хабарництві, яке пізніше було скасовано, — але він залишається відносно популярною фігурою серед бразильців.

Ліва Робоча партія офіційно висунула Лулу у четвер, тоді як лівоцентристський кандидат Сіро Гомес, який займає третє місце в опитуваннях, був висунутий Демократичною лейбористською партією у середу.

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