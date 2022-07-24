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Болсонару, который проигрывает в опросах, готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Бразилии

Болсонару, который проигрывает в опросах, готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Бразилии

Киев • УНН

 • 119790 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен официально стать кандидатом на переизбрание на партийном съезде в Рио-де-Жанейро в воскресенье. Он стремится вернуть лидерство у главного соперника, бывшего президента Лула да Силвы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Ожидается, что правая Либеральная партия выдвинут Болсонару как своего кандидата на голосование, которое пройдет 2 октября. Ожидается, что на съезде Болсонару будет сосредоточен на достижениях своего правительства по обеспечению религиозной и экономической свободы, в том числе на его усилиях по ослаблению законов о владении оружием.

В ближайшие недели и без того напряженная битва между двумя кандидатами должна еще больше обостриться.

Выдвижение кандидатуры происходит в то время, когда Болсонару пытается завоевать приверженность избирателей, поскольку высокая инфляция продолжает подрывать его и без того вызывающий разногласия имидж.

Некоторые опросы показывают, что он отстает почти на 20 процентных пунктов от Лулы да Силвы, который руководил страной с 2003 по 2010 год и вывел миллионы людей из бедности благодаря агрессивным социальным затратам в период быстрого роста, вызванного сырьевым сектором.

Лула провел более полутора лет в тюрьме из-за обвинения во взяточничестве, которое позже было отменено, — но он остается относительно популярной фигурой среди бразильцев.

Левая Рабочая партия официально выдвинула Лулу в четверг, тогда как занимающий третье место в опросах левоцентристский кандидат Сиро Гомес был выдвинут Демократической лейбористской партией в среду.

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