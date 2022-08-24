Бразильская полиция провела рейд против видных соратников Болсонару
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Полиция Бразилии провела обыски в помещениях нескольких известных бизнесменов, поддерживающих президента Жаира Болсонара. Об этом УНН пишет со ссылкой на бразильские СМИ.
Детали
Рейд был произведен через несколько дней после того, как появились сообщения, что группа поддерживает потенциальный государственный переворот, если Болсонару в конечном счете проиграет на переизбрании в октябре.
Согласно бразильскому изданию Globo, обыски были заказаны министром Верховного федерального суда Александром де Мораэсом, который также является председателем Высшего избирательного суда.
В целом федеральная полиция обыскала восемь помещений в пяти штатах, ордера были выданы в Форталезе, Рио-де-Жанейро, Бруске, Балнеариу-Камбориу, Грамаду, Гаропабе и Сан-Паулу.
По сообщению бразильского новостного портала Poder360, в отношении этих лиц ведется расследование за обмен сообщениями на платформе WhatsApp, в которых они заявили, что «переворот» будет лучше, чем возвращение к власти бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Власти пытаются определить, могли ли бизнесмены собраться вместе, чтобы «планировать и поддерживать будущие попытки нарушить демократическое верховенство закона», преступление в соответствии с Уголовным кодексом, которое влечет наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до восьми лет.
На прошлой неделе бразильский новостной портал Metropoles сообщил, что в группе WhatsApp обсуждались потенциальные фальсификации выборов и последствия переворота, если Болсонару в конечном итоге проиграет свою заявку на переизбрание.
Добавим
Жаир Болсонару сейчас ведет кампанию по переизбранию в октябре, хотя большинство опросов показывают, что он отстает от бывшего президента да Силвы.
Более года Болсонару высказывал сомнения в том, будет ли он уважать результаты опросов, и ставил под сомнение систему электронного голосования в Бразилии, не предоставив доказательств.
Октябрьские выборы станут первыми с тех пор, как Болсонару вступил в должность, поскольку сохраняются опасения потенциального политического насилия, если результаты будут обжалованы.