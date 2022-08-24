Бразильская полиция провела рейд против видных соратников Болсонару

Детали

Рейд был произведен через несколько дней после того, как появились сообщения, что группа поддерживает потенциальный государственный переворот, если Болсонару в конечном счете проиграет на переизбрании в октябре.

Согласно бразильскому изданию Globo, обыски были заказаны министром Верховного федерального суда Александром де Мораэсом, который также является председателем Высшего избирательного суда.

В целом федеральная полиция обыскала восемь помещений в пяти штатах, ордера были выданы в Форталезе, Рио-де-Жанейро, Бруске, Балнеариу-Камбориу, Грамаду, Гаропабе и Сан-Паулу.

По сообщению бразильского новостного портала Poder360, в отношении этих лиц ведется расследование за обмен сообщениями на платформе WhatsApp, в которых они заявили, что «переворот» будет лучше, чем возвращение к власти бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Власти пытаются определить, могли ли бизнесмены собраться вместе, чтобы «планировать и поддерживать будущие попытки нарушить демократическое верховенство закона», преступление в соответствии с Уголовным кодексом, которое влечет наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до восьми лет.

На прошлой неделе бразильский новостной портал Metropoles сообщил, что в группе WhatsApp обсуждались потенциальные фальсификации выборов и последствия переворота, если Болсонару в конечном итоге проиграет свою заявку на переизбрание.

Добавим

Жаир Болсонару сейчас ведет кампанию по переизбранию в октябре, хотя большинство опросов показывают, что он отстает от бывшего президента да Силвы.

Более года Болсонару высказывал сомнения в том, будет ли он уважать результаты опросов, и ставил под сомнение систему электронного голосования в Бразилии, не предоставив доказательств.

Октябрьские выборы станут первыми с тех пор, как Болсонару вступил в должность, поскольку сохраняются опасения потенциального политического насилия, если результаты будут обжалованы.