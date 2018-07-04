Бразилія встановила рекорд результативності в історії чемпіонатів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Збірна Бразилії з футболу очолила рейтинг найрезультативніших команд в історії чемпіонатів світу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Два голи в ворота мексиканців стали 227 і 228 відповідно, забитими “селесао” на світових першостях, дозволили покращити результат Німеччини (226). До п’ятірки також входить Аргентина — 137, Італія — 128 та Франція — 113.
Зауважимо, що “селесао” також мають найдовшу серію перемог поспіль — 11 в період з 2002 по 2006 роки.
Крім того, бразильці здобули на Мундіалях найбільшу кількість перемог — 73, та найбільшу кількість чемпіонських титулів — 5.
Додамо також, в 1/4 фіналу бразильцям протистоятимуть бельгійці.