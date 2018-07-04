Бразилия установила рекорд результативности в истории чемпионатов мира

Два гола в ворота мексиканцев стали 227 и 228 соответственно, забитыми “селесао” на мировых первенствах, позволили улучшить результат Германии (226). В пятерку также входит Аргентина — 137, Италия — 128 и Франция — 113.

Заметим, что “селесао” также самую длинную серию побед подряд — 11 в период с 2002 по 2006 годы.

Кроме того, бразильцы получили на Мундиалях наибольшее количество побед — 73, и наибольшее количество чемпионских титулов — 5.

Добавим также, в 1/4 финала бразильцам противостоять бельгийцы.