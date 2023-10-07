Бразилія скликає засідання Ради безпеки ООН через напад на Ізраїль

Деталі

Уряд Бразилії засуджує серію вибухів і наземних атак, здійснених сьогодні в Ізраїлі з сектора Газа, в результаті яких загинуло щонайменше 20 громадян Ізраїлю, а також понад 500 отримали поранення. Він висловлює співчуття родинам загиблих і солідарність з народом Ізраїлю.

Знову заявляючи, що немає виправдань для застосування насильства, особливо проти цивільних осіб, уряд Бразилії закликає всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації.

На сьогодні немає жодних новин про жертви серед бразильської громади в Ізраїлі та Палестині.

Додамо

Бразилія шкодує, що у 2023 році, у рік 30-ї річниці мирних угод в Осло, відбудеться серйозне та зростаюче погіршення ситуації з безпекою між Ізраїлем та Палестиною.

"Будучи президентом Ради безпеки ООН, Бразилія скликає екстрене засідання цього органу.

Уряд Бразилії підтверджує свою прихильність рішення про створення двох держав, коли Палестина та Ізраїль живуть разом у мирі та безпеці в рамках взаємоузгоджених та міжнародно визнаних кордонів. Він також підтверджує, що просте врегулювання конфлікту не є життєздатною альтернативою для вирішення ізраїльсько-палестинського питання, і що відновлення мирних переговорів є терміновим", - йдеться у повідомленні.

Контекст

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Щонайменше 40 людей загинули і 740 отримали поранення з початку масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.