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Бразилія проведе кліматичний саміт COP30 в Амазонії у 2025 році

Бразилія проведе кліматичний саміт COP30 в Амазонії у 2025 році

Київ • УНН

 • 453567 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Організація Об'єднаних Націй обрала Бразилію для проведення міжнародної кліматичної конференції COP30 в амазонському місті Белен у 2025 році, заявив президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва, пише УНН.

Цитата

«Я брав участь у COP у Єгипті, Парижі, Копенгагені, і всі говорять лише про Амазонку. Тож чому б не організувати COP в Амазонії, щоб люди могли познайомитися з Амазонкою, побачити її річки, її ліси, її фауну», — сказав Лула у відео, опублікованому в Twitter.

Міністр закордонних справ Мауро Вієйра заявив, що ООН схвалила заявку Бразилії на проведення COP30 18 травня після запиту Лули під час минулорічної зустрічі COP27 у Єгипті.

Доповнення

Лула пообіцяв зайнятися вирубкою лісів Амазонки і відшкодувати збитки, завдані Амазонці його попередником Жаїром Болсонару, під президентством якого вирубка лісів різко зросла.

COP – це щорічна конференція Організації Об'єднаних Націй щодо зміни клімату, на якій держави обговорюють та узгоджують заходи щодо захисту довкілля. За даними ООН, цього року 28 конференція пройде в Дубаї.

На торішньому кліматичному саміті учасники переговорів з майже 200 країн зробили історичний крок, домовившись про створення фонду збитків, призначеного для допомоги вразливим країнам у боротьбі з кліматичними катастрофами, і погодилися, що до 2030 року світу необхідно скоротити викиди парникових газів.

Однак спроба усунути найбільше джерело викидів парникових газів, що викликають кліматичну кризу, зазнала фіаско після того, як низка країн, включаючи Китай і Саудівську Аравію, заблокували ключову пропозицію про поетапну відмову від усього викопного палива, а не тільки від вугілля.

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