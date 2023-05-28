Бразилія проведе кліматичний саміт COP30 в Амазонії у 2025 році
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Організація Об'єднаних Націй обрала Бразилію для проведення міжнародної кліматичної конференції COP30 в амазонському місті Белен у 2025 році, заявив президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва, пише УНН.
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«Я брав участь у COP у Єгипті, Парижі, Копенгагені, і всі говорять лише про Амазонку. Тож чому б не організувати COP в Амазонії, щоб люди могли познайомитися з Амазонкою, побачити її річки, її ліси, її фауну», — сказав Лула у відео, опублікованому в Twitter.
Міністр закордонних справ Мауро Вієйра заявив, що ООН схвалила заявку Бразилії на проведення COP30 18 травня після запиту Лули під час минулорічної зустрічі COP27 у Єгипті.
Доповнення
Лула пообіцяв зайнятися вирубкою лісів Амазонки і відшкодувати збитки, завдані Амазонці його попередником Жаїром Болсонару, під президентством якого вирубка лісів різко зросла.
COP – це щорічна конференція Організації Об'єднаних Націй щодо зміни клімату, на якій держави обговорюють та узгоджують заходи щодо захисту довкілля. За даними ООН, цього року 28 конференція пройде в Дубаї.
На торішньому кліматичному саміті учасники переговорів з майже 200 країн зробили історичний крок, домовившись про створення фонду збитків, призначеного для допомоги вразливим країнам у боротьбі з кліматичними катастрофами, і погодилися, що до 2030 року світу необхідно скоротити викиди парникових газів.
Однак спроба усунути найбільше джерело викидів парникових газів, що викликають кліматичну кризу, зазнала фіаско після того, як низка країн, включаючи Китай і Саудівську Аравію, заблокували ключову пропозицію про поетапну відмову від усього викопного палива, а не тільки від вугілля.