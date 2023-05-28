Бразилия проведет климатический саммит COP30 в Амазонии в 2025 году

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«Я участвовал в COP в Египте, Париже, Копенгагене, и все говорят только об Амазонке. Так почему бы не организовать COP в Амазонии, чтобы люди могли познакомиться с Амазонкой, увидеть ее реки, ее леса, ее фауну», — сказал Лула в видео, опубликованном в Twitter.

Министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что ООН одобрила заявку Бразилии на проведение COP30 18 мая после запроса Лулы во время прошлогодней встречи COP27 в Египте.

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Лула пообещал заняться вырубкой лесов Амазонки и возместить ущерб, нанесённый Амазонке его предшественником Жаиром Болсонару, под президентством которого вырубка лесов резко возросла.

COP – это ежегодная конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата, на которой государства обсуждают и согласовывают меры по защите окружающей среды. По данным ООН, в этом году 28 конференция пройдет в Дубае.

На прошлогоднем климатическом саммите участники переговоров из почти 200 стран сделали исторический шаг, договорившись о создании фонда убытков, предназначенного для помощи уязвимым странам в борьбе с климатическими катастрофами, и согласились, что к 2030 году миру необходимо сократить выбросы парниковых газов.

Однако попытка устранить крупнейший источник выбросов парниковых газов, вызывающих климатический кризис, потерпела фиаско после того, как ряд стран, включая Китай и Саудовскую Аравию, заблокировали ключевое предложение о поэтапном отказе от всего ископаемого топлива, а не только от угля.