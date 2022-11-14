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Бразилія, Індонезія та Демократична Республіка Конго підписали пакт про вирубку лісів

Бразилія, Індонезія та Демократична Республіка Конго підписали пакт про вирубку лісів

Київ • УНН

 • 436247 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Найбільші у світі країни з тропічними лісами Бразилія, Індонезія та Демократична Республіка Конго у понеділок офіційно оголосили про створення кліматичного партнерства. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Цитата

«Представники Індонезії, Бразилії та ДРК... оголосили про співпрацю в галузі тропічних лісів та дії щодо боротьби зі зміною клімату на COP27 (саміт з клімату) і погодилися підписати сьогодні спільну заяву», - заявив міністр інвестицій Індонезії Лухут Бінсар Панджайтан.

Деталі

В угоді міститься заклик до того, щоб міжнародне співтовариство дало всім трьом країнам компенсацію за скорочення обезліснення, приділяючи особливу увагу таким спільним питанням, як доступ до кліматичного фінансування та ціна тонни вуглецю на ринку вуглецевих кредитів.

У заяві Індонезії йдеться про те, що країни «мають спільний інтерес у співпраці для підвищення цінності своїх тропічних лісів та забезпечення того, щоб ці тропічні ліси продовжували приносити користь клімату та людям».

Очікується, що обраний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва пообіцяє відмовитись від екологічної політики свого попередника Жаїра Болсонару.

Його поїздка на переговори COP27 до єгипетського Шарм-ель-Шейха, на яких він виступить у середу, стане його першим міжнародним візитом після перемоги над Болсонару у другому турі виборів минулого місяця.

77-річний президент пообіцяв у ході передвиборчої кампанії працювати над припиненням вирубування лісів. Бразилія буде представлена ​​на саміті G20 у вівторок та середу міністром закордонних справ Карлосом Франком.

ДРК, в якій знаходиться 60 відсотків великих тропічних лісів басейну річки Конго, зіткнулася з критикою за запуск у липні аукціону на нафтогазові лоти, деякі з яких у вразливих районах.

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