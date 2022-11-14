Бразилия, Индонезия и Демократическая Республика Конго подписали пакт о вырубке лесов

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«Представители Индонезии, Бразилии и ДРК... объявили о сотрудничестве в области тропических лесов и действиях по борьбе с изменением климата на COP27 (саммит по климату) и согласились подписать сегодня совместное заявление», - заявил министр инвестиций Индонезия Лухут Бинсар Панджайтан.

Детали

В соглашении содержится призыв к тому, чтобы международное сообщество дало всем трем странам компенсацию за сокращение обезлесения, уделяя особое внимание таким общим вопросам, как доступ к климатическому финансированию и цена тонны углерода на рынке углеродных кредитов.

В заявлении Индонезии говорится, что страны «имеют общий интерес в сотрудничестве для повышения ценности своих тропических лесов и обеспечения того, чтобы эти тропические леса продолжали приносить пользу климату и людям».

Ожидается, что избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва пообещает отказаться от экологической политики своего предшественника Жаира Болсонара.

Его поездка на переговоры COP27 в египетский Шарм-эль-Шейху, на которых он выступит в среду, станет его первым международным визитом после победы над Болсонару во втором туре выборов в прошлом месяце.

77-летний президент пообещал в ходе предвыборной кампании работать над прекращением вырубки лесов. Бразилия будет представлена ​​на саммите G20 во вторник и среду министром иностранных дел Карлосом Франком.

ДРК, в которой находится 60 процентов крупных тропических лесов бассейна реки Конго, столкнулась с критикой за запуск в июле аукциона на нефтегазовые лоты, некоторые из которых в уязвимых районах.

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