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Бразилець Тайсон пропустить поєдинок за Суперкубок України

Бразилець Тайсон пропустить поєдинок за Суперкубок України

Київ • УНН

 • 13555 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Один із лідерів донецького "Шахтаря" Тайсон пропустить поєдинок проти київського "Динамо" за Суперкубок України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

Відсутність атакуючого півзахисника пов'язана із його виступом на чемпіонаті світу від Бразилії.

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"Тайсон приїде 20 липня, за день до поєдинку за Суперкубок України. Абсолютно всі хлопці, які були задіяні в матчах за свої національні збірні, отримали по 12 днів відпочинку, тому він повернеться напередодні гри. Якщо ви запитаєте, чи буде Тайсон готовий до зустрічі з "Динамо", то я відповім: звичайно ж, ні", - наголосив наставник Паулу Фонсека.

Додамо, що зустрічі "Шахтар" – "Динамо" пройде 21-го липня в Одесі о 21:00.

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