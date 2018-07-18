Бразилец Тайсон пропустит поединок за Суперкубок Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Один из лидеров донецкого "Шахтера" Тайсон пропустит поединок против киевского "Динамо" за Суперкубок Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Отсутствие атакующего полузащитника связано с его выступлением в чемпионате мира от Бразилии.
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"Тайсон приедет 20 июля, за день до поединка за Суперкубок Украины. Абсолютно все ребята, которые были задействованы в матчах за свои национальные сборные, получили по 12 дней отдыха, поэтому он вернется накануне игры. Если вы спросите, будет ли Тайсон готов к встрече с "Динамо", то я отвечу: конечно же, нет", - отметил наставник Паулу Фонсека.
Добавим, что встреча "Шахтер" - "Динамо" пройдет 21-го июля в Одессе в 21:00.