Бразилець Роналдо звинуватив "Барселону" у відсутності поваги

Роналдо розкритикував відсутність гравців каталонського клубу на церемонії ФІФА, де відбувалось нагородження найкращого футболіста світу у 2016 році.

"Я не можу засуджувати гравців "Барселони", не знаючи точних причин їх відсутності. Нам сказали, що вони зосереджені на підготовці до гри з "Атлетіком", що є дуже важливо. Правда в тому, що гравці "Барселони" продемонстрували відсутність поваги до нас, гостей церемонії, а до фанатів, які чекали на них. Ми сподіваємось отримати пояснення, адже шанувальники завжди очікують багато від зірок футболу", – сказав Роналдо.

Як повідомляв УНН, ФІФА визначило найкращу команду.