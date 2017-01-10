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Бразилець Роналдо звинуватив "Барселону" у відсутності поваги

Бразилець Роналдо звинуватив "Барселону" у відсутності поваги

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Колишній нападник каталонської "Барселони" та мадридського "Реалу" бразилець Роналду звинуватив "Барселону" у відсутності поваги, передає УНН з посиланням на AS.

Роналдо розкритикував відсутність гравців каталонського клубу на церемонії ФІФА, де відбувалось нагородження найкращого футболіста світу у 2016 році.

"Я не можу засуджувати гравців "Барселони", не знаючи точних причин їх відсутності. Нам сказали, що вони зосереджені на підготовці до гри з "Атлетіком", що є дуже важливо. Правда в тому, що гравці "Барселони" продемонстрували відсутність поваги до нас, гостей церемонії, а до фанатів, які чекали на них. Ми сподіваємось отримати пояснення, адже шанувальники завжди очікують багато від зірок футболу", – сказав Роналдо.

Як повідомляв УНН, ФІФА визначило найкращу команду.

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