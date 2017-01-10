Бразилец Роналдо обвинил "Барселону" в отсутствии уважения

Роналдо раскритиковал отсутствие игроков каталонского клуба на церемонии ФИФА, где происходило награждение лучшего футболиста мира в 2016 году.

"Я не могу осуждать игроков" Барселоны ", не зная точных причин их отсутствия. Нам сказали, что они сосредоточены на подготовке к игре с" Атлетиком ", что очень важно. Правда в том, что игроки" Барселоны "продемонстрировали отсутствие уважения не к нам, гостям церемонии, а к фанатам, которые ждали их. Мы надеемся получить объяснения, ведь поклонники всегда ожидают многого от звезд футбола ", - сказал Роналдо.

Как сообщал УНН, ФИФА определило лучшую команду .